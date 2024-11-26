Депутаты увеличивают штраф для кафе и ресторанов за пищевое отравление

Депутаты увеличивают штраф для кафе и ресторанов за нарушение пищевой безопасности. Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции принял законопроект в первом чтении.

Инициаторы проекта закона — нардепы Винера Раимбачаева, Марлен Маматалиев, Эрулан Кокулов, Медербек Алиев, Нурбек Сыдыгалиев и другие.

В рамках законопроекта планируется увеличить штраф за нарушения: для физических лиц — до 50 тысяч, а для юридических — до 100 тысяч сомов.

Винера Раимбачаева отметила, что ужесточение мер направлено на предотвращение групповых инфекционных заболеваний и массового пищевого отравления среди населения. Принятие законопроекта позволит усилить контроль за качеством продуктов питания и защитить здоровье граждан.