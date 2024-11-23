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Власть

Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов

Круг граждан, которых проверяют через систему предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров, предлагают расширить. Инициатором выступает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана. В ведомстве подготовили проект соответствующего положения, который вынесен на общественное обсуждение.

Как поясняют в ГКНБ, расширение круга проверяемых пассажиров необходимо для раннего выявления иностранных боевиков-террористов системой API/PNR.

Отметим, что положение разработано ГКНБ еще в 2020 году, теперь документ намерены скорректировать.

«Члены террористических и других транснациональных организованных преступных групп пользуются отсутствием систем обнаружения террористов. Большое количество возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов представляют собой угрозу для мировой безопасности.

В целях расширения круга пассажиров, охватываемого системой API/PNR и раннего выявления иностранных боевиков-террористов, предлагается интегрировать в систему API/PNR программы по электронному бронированию билетов на пассажирские поезда и регулярные пассажирские перевозки автобусным сообщением.

В этой связи в представленном проекте положения включено понятие субъектов транспортной системы, которые разграничены по видам сообщений: авиаперевозчики, автомобильные и железнодорожные перевозчики», — говорится в справке-обосновании.

Также проектом документа предусмотрен перечень государственных органов, имеющих право получать у оператора API/PNR-данные. Они будут предоставляться оператором на основании только письменного запроса получателей с указанием конкретного основания на запрашиваемое лицо.

Основанием в том числе станут дела, находящиеся в уголовном судопроизводстве и производстве по делам о правонарушениях, а также проведение контрразведывательных, разведывательных и оперативно-разыскных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312030/
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