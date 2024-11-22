Образован Нацсовет по вопросам семьи, гендерного развития, защиты прав детей

Образован Нацсовет по вопросам семьи, гендерного развития, соцзащиты и защиты прав детей при кабинете министров. Решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Как отметили в пресс-службе кабинета министров, документ принят для усиления координации и контроля реализации мер по вопросам социальной защиты и защиты прав детей, укрепления и продвижения семейных ценностей, основанных на укреплении института брака и семьи, борьбы с гендерной дискриминацией и насилием, защиты детей в трудной жизненной ситуации, продвижения гендерного развития и женского лидерства, социального и женского предпринимательства.
Образование национального совета обосновано рядом важных социальных, экономических и правовых факторов:
- Комплексный подход к решению социальных проблем. Формирование такого совета позволяет объединить усилия различных организаций, ведущих работу в области семьи, гендерного равенства, социальной защиты и прав детей, для разработки и реализации комплексных стратегий и программ.
- Защита прав детей. Национальный совет может стать ключевым органом, направленным на защиту прав детей и обеспечение их благополучия, разрабатывая и внедряя политики и программы, направленные на предотвращение нарушений и улучшение условий жизни детей.
- Реализация политики гендерного равенства. Она может играть важную роль в разработке и реализации политики, направленной на достижение гендерного равенства, в том числе на поощрение равноправия женщин и мужчин в семье, на работе и в обществе.
- Создание инструментов социальной защиты. Национальный совет может заниматься разработкой и координацией мер социальной защиты, направленных на поддержку семей в трудных жизненных ситуациях, а также на оказание помощи людям, столкнувшимся с насилием, дискриминацией или другими социальными проблемами.
- Координация действий государственных и негосударственных структур. Национальный совет может стать платформой для сотрудничества государственных органов, международных и негосударственных организаций, общественных инициатив и активистов, чтобы обеспечить эффективную координацию действий по решению проблем, связанных с семьей, гендерным развитием, социальной защитой и защитой прав детей.