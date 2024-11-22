Образован Нацсовет по вопросам семьи, гендерного развития, защиты прав детей

Образован Нацсовет по вопросам семьи, гендерного развития, соцзащиты и защиты прав детей при кабинете министров. Решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Как отметили в пресс-службе кабинета министров, документ принят для усиления координации и контроля реализации мер по вопросам социальной защиты и защиты прав детей, укрепления и продвижения семейных ценностей, основанных на укреплении института брака и семьи, борьбы с гендерной дискриминацией и насилием, защиты детей в трудной жизненной ситуации, продвижения гендерного развития и женского лидерства, социального и женского предпринимательства.

Образование национального совета обосновано рядом важных социальных, экономических и правовых факторов: