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Власть

Местные выборы. В ЦИК рассказали о порядке подведения итогов

Результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются территориальными избирательными комиссиями не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 8 декабря). В Центризбиркоме рассказали о порядке подведения итогов голосования и определении результатов выборов депутатов местных кенешей.

Согласно Закону КР «О выборах депутатов местных кенешей», участковые избирательные комиссии подсчитывают голоса, подводят итоги голосования на соответствующем избирательном участке.

Подсчет итогов голосования на избирательных участках участковыми избирательными комиссиями (УИК) завершен.

В течение трех дней была возможность обжаловать решения участковых комиссий об итогах голосования на участках в территориальные комиссии.

В настоящее время территориальные избирательные комиссии (ТИК) подводят итоги голосования на соответствующей территории (в округах и кенешах) и определяют результаты выборов депутатов (распределение мандатов) в каждом конкретном кенеше.

При этом избирательные комиссии в обязательном порядке рассматривают все поступившие жалобы (заявления) о нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов, принимают решение по каждой жалобе (заявлению).

Комиссии также рассматривают материалы правоохранительных органов по расследованию сообщений, заявлений о нарушениях законодательства, в том числе — кандидатами и партиями, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов и находящихся в компетенции правоохранительных органов и органов прокуратуры. По итогам рассмотрения будут приняты решения об ответственности согласно законодательства о выборах.

Согласно статье 38 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», результаты выборов депутатов по каждому местному кенешу определяются ТИК не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 8 декабря 2024 года).

Решения ТИК могут быть обжалованы в трехдневный срок в Центральной избирательной комиссии, а решения ЦИК — в суде.

Предварительные данные об итогах голосования на местных выборах по каждому кенешу, округу и участку можно просмотреть на сайте ЦИК, пройдя по ссылке и выбрав конкретный кенеш.

Напомним, 17 ноября прошли выборы в 33 городских и 231 айыльном кенешах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311930/
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