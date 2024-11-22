Кабмин предлагает уровнять тарифы на проезд через тоннели Кыргызстана

Кабинет министров предложил уравнять стоимость проезда через тоннели на автодороге Бишкек — Ош. Мера направлена на упорядочение эксплуатации и содержание тоннелей, а также на рост доходов республиканского бюджета, которые планируется использовать для их ремонта и улучшения.

Законопроект уже получил одобрение в двух чтениях в Жогорку Кенеше. Если депутаты поддержат инициативу в третьем чтении, новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Добавим, что проект решения кабмина КР предлагает уравнять стоимость проезда для иностранных и транзитных транспортных средств с тарифами для отечественных транспортных средств, установив единую тарифную ставку. Летом кабмин предлагал следующие тарифы:

Основные изменения тарифов: