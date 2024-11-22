Кабмин предлагает уровнять тарифы на проезд через тоннели Кыргызстана

Кабинет министров предложил уравнять стоимость проезда через тоннели на автодороге Бишкек — Ош. Мера направлена на упорядочение эксплуатации и содержание тоннелей, а также на рост доходов республиканского бюджета, которые планируется использовать для их ремонта и улучшения.
Законопроект уже получил одобрение в двух чтениях в Жогорку Кенеше. Если депутаты поддержат инициативу в третьем чтении, новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.
Добавим, что проект решения кабмина КР предлагает уравнять стоимость проезда для иностранных и транзитных транспортных средств с тарифами для отечественных транспортных средств, установив единую тарифную ставку. Летом кабмин предлагал следующие тарифы:
Основные изменения тарифов:
- Легковые автомобили (до 8 мест): 50 сомов (сейчас 50 сомов для отечественных, 200 сомов для иностранных и транзитных).
- Пассажирские автомобили (более 8 мест, до 5 тонн): 100 сомов (сейчас 1 тысяча сомов для иностранных и транзитных).
- Грузовые автомобили (до 3,5 тонны) и колесные тракторы: 100 сомов (сейчас 1 тысяча сомов для иностранных и транзитных).
- Пассажирские автомобили (более 8 мест, свыше 5 тонн): 150 сомов (сейчас 1,5 тысячи сомов).
- Грузовые автомобили (от 3,5 до 12 тонн): 150 сомов (сейчас 1,5 тысячи сомов).
- Грузовые автомобили (свыше 12 тонн): 250 сомов (сейчас 3 тысячи сомов).
- Прицепы (от 3,5 до 10 тонн) и грузовые автомобили (свыше 12 тонн): 500 сомов (сейчас 300 сомов для отечественных, 5 тысяч сомов для иностранных и транзитных).
- Сверхширокие тракторы (до 40 км/ч): 500 сомов (сейчас 300 сомов для отечественных, 5 тысяч сомов для иностранных).