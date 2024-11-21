Пенсионеры, правоохранители и чиновники не смогут бесплатно ездить через тоннели

Министерство транспорта намерено сократить количество транспортных средств, освобожденных от уплаты сбора за проезд через тоннели. Законопроект одобрен Жогорку Кенешем во втором чтении.

Принятие законопроекта объясняется необходимостью пополнения доходной части республиканского бюджета и тем, что ежегодно растет число транспортных средств, освобожденных от уплаты сборов, в то время как увеличиваются расходы на содержание тоннелей.

В справке-обосновании к законопроекту приводятся данные по ремонту и содержанию тоннелей на 2022 год. Согласно им, только на зарплаты рабочих и служащих, обслуживающих их, уходит 51 миллион 667,4 тысячи сомов, отчисления в Социальный фонд составляют 8 миллионов 912,6 тысячи сомов, расходы на командировки по службе тоннельного обслуживания — 256,8 тысячи сомов, траты по содержанию транспорта по обслуживанию тоннеля — 5 миллионов 900,5 тысячи сомов. Это не считая расходов на электротовары и прочие материалы для вентиляторов, калориферов, на которые в 2022 году потратили 1,3 миллиона сомов.

Авторы законопроекта пишут, что на оплату электроэнергии в тоннелях ушло 7 миллионов 573,4 тысячи сомов. А на расходы по обеспечению круглосуточной связью двух тоннелей потрачено 280,8 тысячи сомов. В целом содержание тоннелей в зимнее и летнее время обошлось в 39 миллионов 153,6 тысячи сомов.

Также в справке-обосновании говорится, что для дежурства на перевалах и по тоннелям дополнительно привлечены Центр общеврачебной практики Суусамыра за 1 миллион 660,4 тысячи сомов, отдел охраны Жайылского района ГУГССО МВД — за 3 миллиона 741,4 тысячи сомов, Горноспасательная служба — за 1 миллион 151,5 тысячи сомов.

Так, на основании выше представленного экономического обоснования себестоимость содержания тоннелей составляет 128 миллионов 877,1 тысячи сомов. Притом что поступило денег за проезд через них на автотрассе Бишкек — Ош в 2021 году – 117 миллионов 160,9 тысячи сомов, в 2022 году — 145 миллионов 29 тысяч сомов.

По данным авторов законопроекта, львиную долю льготников, проезжающих бесплатно, составляют сотрудники всех государственных структур. После вступления закона в силу все они, будь то на частных машинах или служебных, следующие в командировку, должны будут оплачивать так же, как и все, а возникшие расходы после получения квитанции об оплате за проезд предоставлять в бухгалтерию по месту службы, где они будут возмещены.

Авторы законопроекта пишут, кроме льготников, есть масса людей, проезжающих по тоннелям бесплатно.

«Пенсионеры МВД, пенсионеры ГКНБ, пенсионеры прокуратуры, инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, ветераны баткенских и афганских событий, чернобыльцы, герои апрельских событий, сотрудники средств массовой информации, судебной системы и адвокаты, инкассации частных банков, мастера спорта и тренеры КР, которые отказываются оплачивать установленный тариф за проезд через тоннели, тем самым создавая искусственную пробку. Они устраивают споры, после чего операторы пункта взимания платы (ПВП) вынуждены оформлять бесплатный проезд для свободного проезда других АТС», — говорится в справке- обосновании к законопроекту.

Данным законопроектом Минтранс предлагает оставить бесплатный проезд по тоннелям только скорой помощи, министерствам и ведомствам, в ведении которых находится вопрос обеспечения внутренней и внешней безопасности, уполномоченным органам в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций, перевозящим сельхозпродукцию собственного производства, а также людям с инвалидностью первой и второй групп.

Депутат Дастан Джумабеков предложил, чтобы бесплатный проезд оставили жителям близлежащих районов.

«Например, многие жители Чуйской области держат скот за перевалами. Они могут несколько раз в день проезжать по ним», — сказал депутат. Парламентарии также попросили оставить бесплатный проезд для тех, кто ездит через тоннели каждый день на работу. Эти поправки в закнопроект могут быть внесены к третьему чтению.

Добавим, кроме того, для увеличения поступаемых средств за проезд через тоннели законопроектом предусматривается изменение тарифов за проезд по тоннелям. Новый тариф для легковых авто будет 50 сомов вместо 45 сомов, а для грузовых грузоподъемностью более 10 тонн — 300 вместо 250.