На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев проинформировал, что строительная компания ОсОО «Сафит Строй» в 2019 году земельный участок предоставила «Айыл Банку» в качестве залога. А в 2024-м продала квартиры в доме, построенном на этом участке.

Фирма не погасила кредит перед банком, и теперь «Айыл Банк» хочет забрать квартиры, уже купленные дольщиками. Последние обращались в Генпрокуратуру и ГКНБ. Органы нацбезопасности отправили их заявление в МВД, но толку нет.

«Получается, дольщики останутся без квартир. А стройкомпания отделается тем, что отдаст эти квартиры. Прошу дать поручение Генпрокуратуре, чтобы они создали следственную группу, провели расследование и наказали учредителя стройфирмы и всех, кто собирал деньги и вводил людей в заблуждение. Уже надо проучить несколько нерадивых компаний, чтобы другим неповадно было. Они бросают тень на всю строительную отрасль», — сказал Дастан Бекешев.