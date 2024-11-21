На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова сообщила, что к ней поступило коллективное обращение от представителей бизнеса. Они рассказали о массовых камеральных проверках Налоговой службой.

По словам нардепа, сотрудники ГНС приходят с камеральной проверкой через месяц после налоговой проверки.

«Почему налоговая не выявляет нарушения вовремя? Откуда доначисления, если проверка прошла буквально два-три месяца назад? Если инспекторы вовремя не выявляют нарушения, то в их отношении нужно применять меры. Они свои промахи пытаются исправить за счет бизнеса. Это недопустимо», — сказала она.

Гуля Кожокулова потребовала, чтобы глава Налоговой службы, министр финансов и министр экономики пояснили, что происходит.