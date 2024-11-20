Посол Китая завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызстане

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь по случаю завершения ее дипломатической миссии.

Он отметил, что Ду Дэвэнь внесла большой вклад в продвижение кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. Благодаря совместной работе проведен целый ряд важных мероприятий и двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях.

По словам дипломата, китайское посольство принимало активное участие в социальных проектах в Кыргызстане, которые также способствовали укреплению добрососедства, дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Стороны также обсудили текущие вопросы кыргызско-китайских отношений, в частности, в торгово-экономической сфере и реализации проектов инфраструктурного характера, а также взаимодействия в многостороннем формате.