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Власть

Посол Китая завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызстане

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь по случаю завершения ее дипломатической миссии.

Он отметил, что Ду Дэвэнь внесла большой вклад в продвижение кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. Благодаря совместной работе проведен целый ряд важных мероприятий и двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях.

По словам дипломата, китайское посольство принимало активное участие в социальных проектах в Кыргызстане, которые также способствовали укреплению добрососедства, дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Стороны также обсудили текущие вопросы кыргызско-китайских отношений, в частности, в торгово-экономической сфере и реализации проектов инфраструктурного характера, а также взаимодействия в многостороннем формате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311750/
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