К 30-летию присоединения КР к Конвенции о правах ребенка: обращение президента

Президент Садыр Жапаров сделал обращение по случаю 30-летия присоединения Кыргызстана к Конвенции о правах ребенка.

«Сегодня мы отмечаем 30-летие присоединения Кыргызской Республики как суверенного государства к Конвенции о правах ребенка. Ребенок и забота о нем издревле были и всегда будут главной ценностью кыргызского народа. Наш священный долг — заботиться о том, чтобы каждый ребенок в Кыргызстане вырос здоровым и умным гражданином в объятиях семьи, в любви и уважении, в счастливой жизни. Мы сделаем все возможное, чтобы вы, наши любимые дети, выросли здоровыми, образованными, сильными, уверенными в себе успешными гражданами, любящими свою Родину», — говорится в тексте.



Садыр Жапаров отметил, что многое сделано, но предстоит еще многое сделать.

«Мы предприняли решительные шаги, чтобы сделать наше новое поколение высококвалифицированным, конкурентоспособным в быстро меняющемся мире, и мы начали системную реструктуризацию в сфере образования. Новый закон «Об образовании» позволит всем детям и молодежи получать новые знания на протяжении всей жизни, устранит бюрократические и коррупционные барьеры на пути новых инициатив в образовании. Мы строим современные школы не только в городах, но и в сельских районах, особенно в высокогорных и отдаленных районах, открываем новые детские сады и развиваем услуги дошкольного образования. Понимая важность заботы о детях с раннего возраста, государство в 2025 году направит финансовые средства на дошкольное образование детей, проживающих в горных и отдаленных районах нашей страны, с ограниченными возможностями или из малообеспеченных семей», — подчеркнул глава государства.



По его словам, мы должны признать проблемы неравенства и бедности среди детей. Меры социальной защиты населения в основном направлены на охват детей из бедных семей, а также создание возможностей для их здорового и всестороннего развития. Государственная социальная помощь должна быть эффективной и ориентированной на защиту наших детей. Обеспечение того, чтобы дети рождались здоровыми и росли здоровыми, является основной обязанностью родителей и государства. Мы должны продолжить призывать детей вести здоровый образ жизни, предотвращать любые заболевания и предоставлять своевременные медицинские услуги. И здесь важно, чтобы система семьи, здравоохранения и образования, органы местного самоуправления и органы местной государственной администрации работали согласованно.



Дети Кыргызской Республики — наша безграничная гордость и бесценное достояние! Они и их родители — великие патриоты своей страны. Садыр Жапаров

«Наши девушки участвуют в международных научных проектах, запускают три наноспутника в стратосферу для анализа загрязнения воздуха и внедряют инновационные методы реабилитации и протезирования. Дети Кыргызстана занимают достойные места на международных олимпиадах по математике, физике и химии. Дети из Кыргызстана демонстрируют лучшие результаты на международных турнирах по шахматам. Наши спортсмены, участвующие в международных спортивных играх, занимают призовые места и высоко поднимают флаг нашей страны.

Призываю все государственные органы и органы местного самоуправления быть активными и ответственными, вносить вклад в развитие и процветание нашей страны, формированию ее прогрессивного человеческого потенциала.



Дорогие дети, будьте здоровы и счастливы, покоряйте новые вершины и стремитесь к новым знаниям, будьте готовы внести свой вклад в развитие нашей страны, формируя инновационные технологии, науку, творчество и культуру», — отмечено в обращении.