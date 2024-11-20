В Бишкеке состоялись кыргызско-российские межмидовские политические консультации.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин был принят министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Он также провел переговоры с первым заместителем главы внешнеполитического ведомства КР Асеином Исаевым.

Стороны обсудили задачи по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, путях дальнейшего расширения партнерского взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН. Подробно рассмотрены вопросы уплотнения координации в совместных интеграционных объединениях на евразийском пространстве, включая СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Согласован проект программы сотрудничества между МИД России и МИД Киргизии на 2025 — 2027 годы, которую планируется подписать в начале следующего года.