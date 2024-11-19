КПП «Каркыра» на кыргызско-казахстанской границе стал круглосуточным

Президент Садыр Жапаров подписал ратификацию изменений в соглашение между Кыргызстаном и Казахстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Отметим, что протокол подписали 19 апреля 2024 года в Астане.

Закон о его ратификации принят Жогорку Кенешем 23 октября 2024 года. Его цель — улучшить условия для пересечения кыргызско-казахстанской границы и изменить режим работы пункта пропуска «Каркыра-автодорожный». Согласно изменениям, теперь он будет работать круглосуточно.