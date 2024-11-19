16:14
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Власть

Кыргызстан исключил двойное налогообложение со Словакией

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кыргызстаном и Словацкой Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избегания налогообложения». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Сообщается, что соглашение направлено на привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику и создание условий иностранным компаниям для инвестирования в различные отрасли экономики путем исключения двойного налогообложения и предоставления гарантий по обложению налогами только в одной стране. 

«Кроме того, основными задачами данного соглашения являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений положениями соглашения, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств для обеспечения выполнения положений соглашения», — говорится в сообщении.  

В пресс-службе добавили, что, кроме того, соглашение позволит увеличить товарооборот и объем инвестиций между странами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311590/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Какие документы подписаны по итогам переговоров президентов КР и Турции
КРСУ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими вузами России
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
Кыргызстан и Германия подписали соглашение на 4 миллиона 500 тысяч евро
Погранслужба России хочет купить здания в Бишкеке. Комитет одобрил проект
Погранслужба России хочет купить здания в Бишкеке. Депутаты выступили против
Новое соглашение о сотрудничестве с США. Комментарий президента Кыргызстана
Кабмин уполномочил Тенгиза Болтурука подписать мировое соглашение с Centerra
Ситуация с Кумтором. Проект соглашения КР с Centerra Gold обсудят в парламенте
Кыргызстан и Саудовская Аравия подписали соглашения в бизнес-сотрудничестве
Популярные новости
Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на&nbsp;решение США Удары вглубь России дальнобойным оружием. Как отреагировал Кремль на решение США
Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета&nbsp;ЖК, разозлившись на&nbsp;коллег Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег
Местные выборы. В&nbsp;городе&nbsp;Ош лидирует партия &laquo;Жаны Кыргызстан&raquo; Местные выборы. В городе Ош лидирует партия «Жаны Кыргызстан»
COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к&nbsp;строительству Камбаратинской ГЭС-1 COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1
Бизнес
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
19 ноября, вторник
16:07
Повысить налоги на добычу гравия и глины предлагают в Жогорку Кенеше Повысить налоги на добычу гравия и глины предлагают в Ж...
15:51
КПП «Каркыра» на кыргызско-казахстанской границе стал круглосуточным
15:43
В Кыргызстане внесли изменения в установление статуса цифрового кочевника
15:41
Акыйкатчи просит кабмин построить СИЗО в Таласской области
15:27
Кыргызстан исключил двойное налогообложение со Словакией