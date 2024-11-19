Кыргызстан исключил двойное налогообложение со Словакией

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кыргызстаном и Словацкой Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избегания налогообложения». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что соглашение направлено на привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику и создание условий иностранным компаниям для инвестирования в различные отрасли экономики путем исключения двойного налогообложения и предоставления гарантий по обложению налогами только в одной стране.

«Кроме того, основными задачами данного соглашения являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений положениями соглашения, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств для обеспечения выполнения положений соглашения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, кроме того, соглашение позволит увеличить товарооборот и объем инвестиций между странами.