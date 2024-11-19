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Власть

Вице-спикер интересуется, когда кабмин переименует четыре района Бишкека

На заседании комитета по конституционному законодательству вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев спросил, когда директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев представит депутатам законопроект о переименовании четырех районов столицы.

На заседании народные избранники рассматривали проект закона, который предусматривает очередное переименование отдельных айыльных аймаков и сел Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областей.

«Может, разом переименуем местности в Кыргызстане, не деля их на части? Когда принесете законопроект о переименовании четырех районов Бишкека? До этого я поднимал этот вопрос. Уделите ему внимание. Чьи имена будете давать? Когда будем менять названия?» — обратился Нурбек Сыдыгалиев к Кудайбергену Базарбаеву.

Чиновник ответил, что инициаторами изменения названий сел являются местные жители. Вопрос переименования районов он оставил без комментария.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311570/
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