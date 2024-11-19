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Власть

Депутат предлагает учредить медаль Жогорку Кенеша: кого планируют награждать

Заместитель спикера парламента Кыргызстана Нурбек Сыдыгалиев предлагает учредить медаль Жогорку Кенеша. Соответствующий проект постановления ЖК внесен на рассмотрение коллег.

Инициатор поясняет, что документ «Об учреждении медали Жогорку Кенеша «Мыйзам чыгаруу ишин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн» разработан в целях поощрения должностных лиц, граждан КР, иностранцев и организаций, внесших значительный вклад в развитие и совершенствование законодательной деятельности ЖК, укрепление международных и межпарламентских связей, а также активно содействовавших реализации конституционных полномочий ЖК, за высокий профессионализм и плодотворный труд.

По словам Нурбека Сыдыгалиева, порядок, условия представления к награде и правила награждения будут регулироваться предлагаемым положением, в котором отражен весь механизм присвоения награды.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311545/
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