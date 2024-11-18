Депутаты одобрили законопроект о штрафах за незаконный сбор денег в школах

Депутаты, входящие в состав парламентского комитета по социальной политике, сегодня одобрили законопроект о штрафах за незаконный сбор денег в школах.

Комитет принял во втором и третьем чтениях поправки в Закон «Об образовании» и Кодекс о правонарушениях. Документом предлагается запретить денежные сборы в учебных заведениях.

Нардеп Эльдар Абакиров считает, что не во всех школах страны детей и их родителей заставляют собирать деньги. По его словам, в Нарынской области директор одного из учебных заведений вместо денег просит домашний скот.

«В Ат-Башинском районе есть школа, директор которой просит, но не деньгами. Скотом. Сейчас собрали уже примерно 100 голов, их держат прямо возле учебного заведения. А местные власти даже выделили для этого землю. Ежегодно школа продает около 40 овец, деньги тратит на свои нужды. Дети едят свежее мясо, в каждый класс купили телевизоры», — сказал парламентарий.

По его мнению, такие сборы запрещать нельзя.

Инициатор Миргул Темирбаева пояснила, что закон не запрещает родителям оказывать спонсорскую помощь школе. Ранее она заявляла, что в образовательных учреждениях до сих пор собирают деньги с учеников и создают общественные фонды при школах, несмотря на введенный президентом запрет.

Миргул Темирбаева предлагает ввести штраф в размере 20 тысяч сомов за незаконный сбор денег в школах. За создание общественных фондов при них хотят штрафовать физлиц на 40 тысяч сомов, юрлиц — на 60 тысяч.