18:44
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Власть

Почти половина заправок в Бишкеке не соблюдает противопожарную безопасность

Почти половина заправок в Бишкеке не соблюдает противопожарную безопасность. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил директор службы по пожарному надзору при МЧС Улан Уралиев.

По его словам, в столице функционируют 98 АЗС. Из них в 40 отсутствуют противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

«На этих автозаправках противопожарные разрывы составляют меньше 50 метров. По этому поводу давали информацию в Совет безопасности, прокуратуру и мэрию», — отметил Улан Уралиев.

Он подчеркнул, что ведомство оштрафовало указанные объекты, но приостановить их работу до устранения нарушений не смогло.

Депутаты рассмотрели законопроект МЧС о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. Инициатива предусматривает увеличение штрафов за нарушение противопожарной безопасности. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311511/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
При нарушении пожарной безопасности рынки могут оштрафовать до миллиона сомов
В городе Ош сгорело несколько магазинов вместе с товаром и деньгами
Внимание! На горных дорогах Кыргызстана ожидается сход лавин
Нет результата. МЧС прекратило активные поиски отца и сына в Джумгальском районе
Штормовое предупреждение. На юге Кыргызстана ожидаются заморозки
МЧС: Дом в Балыкчи тушили почти два часа
Клубы дыма валят из окон многоэтажки на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке
Штормовое предупреждение! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
МЧС и Всемирный банк обсудили мониторинг лесного хозяйства и климатический вызов
В горных и предгорных районах Кыргызстана ожидается неустойчивая погода
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Изменение графика учебы в&nbsp;школах помогло, считает мэр Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Торага ЖК: Правоохранительные органы превышают полномочия при проверке бизнеса Торага ЖК: Правоохранительные органы превышают полномочия при проверке бизнеса
COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к&nbsp;строительству Камбаратинской ГЭС-1 COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1
Бизнес
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; проводник климатических инвестиций в&nbsp;КР «Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в КР
ENESAI Development провел закрытую презентацию и&nbsp;рассказал о&nbsp;проекте ENESAI Development провел закрытую презентацию и рассказал о проекте
18 ноября, понедельник
18:27
«Три вершины». Президент и чиновники обсудили горнолыжный проект «Три вершины». Президент и чиновники обсудили горнолыжн...
17:52
Депутаты одобрили законопроект о штрафах за незаконный сбор денег в школах
17:49
Почти половина заправок в Бишкеке не соблюдает противопожарную безопасность
17:45
При нарушении пожарной безопасности рынки могут оштрафовать до миллиона сомов
17:38
Социальный фонд планирует купить здания для всех своих районных управлений