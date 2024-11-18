Почти половина заправок в Бишкеке не соблюдает противопожарную безопасность. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил директор службы по пожарному надзору при МЧС Улан Уралиев.

По его словам, в столице функционируют 98 АЗС. Из них в 40 отсутствуют противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

«На этих автозаправках противопожарные разрывы составляют меньше 50 метров. По этому поводу давали информацию в Совет безопасности, прокуратуру и мэрию», — отметил Улан Уралиев.

Он подчеркнул, что ведомство оштрафовало указанные объекты, но приостановить их работу до устранения нарушений не смогло.

Депутаты рассмотрели законопроект МЧС о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях. Инициатива предусматривает увеличение штрафов за нарушение противопожарной безопасности.