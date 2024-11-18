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Власть

Депутат предложил закрыть учебный центр Соцфонда

На заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев предложил закрыть или перепрофилировать учебный центр Социального фонда.

«Я не знаю, чем они там занимаются. Но у вас не хватает сотрудников для начисления пенсий. Какой смысл обучать школьников или студентов? Этим должна заниматься Налоговая служба: объяснять всему населению, что необходимо платить налоги и делать отчисления в Соцфонд», — сказал он. 

Председатель Социального фонда Бактияр Алиев ответил, что в центре всего шесть сотрудников, и они обучают не только население, но и сотрудников СФ КР.

«У нас 53 районных управления по стране. Они ездят по всем районам, чтобы обучать работников», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311499/
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Депутат предложил закрыть учебный центр Соцфонда