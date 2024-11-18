Депутат предложил закрыть учебный центр Соцфонда

На заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев предложил закрыть или перепрофилировать учебный центр Социального фонда.

«Я не знаю, чем они там занимаются. Но у вас не хватает сотрудников для начисления пенсий. Какой смысл обучать школьников или студентов? Этим должна заниматься Налоговая служба: объяснять всему населению, что необходимо платить налоги и делать отчисления в Соцфонд», — сказал он.

Председатель Социального фонда Бактияр Алиев ответил, что в центре всего шесть сотрудников, и они обучают не только население, но и сотрудников СФ КР.

«У нас 53 районных управления по стране. Они ездят по всем районам, чтобы обучать работников», — добавил он.