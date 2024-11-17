Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолели все партии

В Кыргызстане завершились выборы депутатов местных кенешей. В Баткене все партии преодолели пятипроцентный избирательный порог.

Всего на избирательные участки в областном центре пришли 5 тысяч 529 человек, или 29,57 процента от зарегистрированных.

Больше всего голосов — 1 тысячу 656, или 30,12 процента, набрала партия «Ала-Тоо — Кыргыз жери». На втором месте партия «Эмгек», которую выбрали 879 избирателей (15,99 процента). Замыкает тройку лидеров «Жаны Кыргызстан» с результатом 735 голосов (13,37 процента). У «Ыйман Нуру» 567 голосов (10,31 процента), она также проходит в горкенеш.

Отметим, окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.