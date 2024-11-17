Местные выборы. В Джалал-Абаде тоже лидирует партия «Жаны Кыргызстан»

По предварительным подсчетам АСУ (91,67 процента), в Джалал-Абаде больше всех голосов набрала партия «Жаны Кыргызстан». За нее проголосовали 10 тысяч 841 избиратель. Это 48,21 процента от общего числа голосовавших.

Далее следует политобъединение «Адилет». Оно набрало 9 тысяч 174 голоса (40,8 процента).

На третьем месте по количеству набранных голосов — партия «Эмгек». Она получила 2 тысячи 214 голосов (9,85 процента).

Против всех партий проголосовали 259 граждан.

Так, пятипроцентный избирательный порог проходят все участвующие в выборах в городской кенеш партии.

Добавим, окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.