На избирательном участке в Бишкеке не работают АСУ

На избирательном участке Бишкека № 1319 не работают автоматически считывающие урны. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, участок находится в школе жилмассива «Бакай-Ата».

«Проголосовать я не смог. О том, когда это будет возможно, мне не сообщили. По номеру горячей линии Центризбиркома дозвониться невозможно», — проинформировал читатель.

Сегодня в Кыргызстане проходят внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводится в 33 городских и 231 айыльном кенешах. Выборы стали необходимыми из-за административно-территориальной реформы, которая привела к изменению границ и структуры ряда территориальных единиц.