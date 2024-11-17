22:21
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

На избирательном участке в Бишкеке не работают АСУ

На избирательном участке Бишкека № 1319 не работают автоматически считывающие урны. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, участок находится в школе жилмассива «Бакай-Ата».

«Проголосовать я не смог. О том, когда это будет возможно, мне не сообщили. По номеру горячей линии Центризбиркома дозвониться невозможно», — проинформировал читатель.

Сегодня в Кыргызстане проходят внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводится в 33 городских и 231 айыльном кенешах. Выборы стали необходимыми из-за административно-территориальной реформы, которая привела к изменению границ и структуры ряда территориальных единиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311386/
просмотров: 1812
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров пришел с внуком на выборы. Умилительные фото
Государство никого из партий и кандидатов не поддерживает — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев прокомментировал задержания членов партии «Социал-демократы»
Эльвира Сурабалдиева предлагает отменить квоты для женщин на выборах
Лидеры партий получали от кандидатов по $200-300 тысяч за первые места в списке
Депутат Дастанбек Джумабеков предлагает проводить выборы в будни
ЦИК озвучила предложения, чтобы решить вопрос низкой явки на выборах
ЦИК предлагает усилить ответственность за применение админресурса на выборах
Местные выборы. Как расположились партии в избирательном бюллетене в Бишкеке
Местные выборы. В айыльные кенеши изберут 5 тысяч 391 депутата
Популярные новости
В&nbsp;Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в&nbsp;Кыргызстане В Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Владельцам домов на&nbsp;дачных участках в&nbsp;Чуйской области будут выдавать техпаспорта Владельцам домов на дачных участках в Чуйской области будут выдавать техпаспорта
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Изменение графика учебы в&nbsp;школах помогло, считает мэр Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
17 ноября, воскресенье
22:10
Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолели все партии Местные выборы. В Баткене избирательный порог преодолел...
21:49
На выборах в Кара-Балте пятипроцентный порог преодолели пять партий
21:43
Местные выборы. В Джалал-Абаде тоже лидирует партия «Жаны Кыргызстан»
21:39
ЦИК опубликовала итоговые данные о явке на выборах в местные кенеши
21:37
Местные выборы. Предварительные результаты по Караколу