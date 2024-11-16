COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1

Кыргызстан призвал участников COP29 присоединиться региональному проекту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29, сообщает информационное агентство Trend.
По словам главы Минэнерго, совместный запуск проектов в области возобновляемых источников энергии позволит достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в КР и в целом в регионе, обеспечивая производство экологически чистой энергии.
«Эти меры поспособствуют укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других государств и регионов», — сказал он.
Таалайбек Ибраев отметил, что уникальность этого проекта определяет слаженная консолидация усилий трех государств — Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана — при поддержке Всемирного банка.
Напомним, с 11 ноября в Баку проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Она продлится до 22 ноября.