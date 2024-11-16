20:27
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1

Кыргызстан призвал участников COP29 присоединиться региональному проекту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29, сообщает информационное агентство Trend.

Читайте по теме
Садыр Жапаров призвал членов ОТГ присоединиться к проекту ГЭС «Камбар-Ата-1»

По словам главы Минэнерго, совместный запуск проектов в области возобновляемых источников энергии позволит достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в КР и в целом в регионе, обеспечивая производство экологически чистой энергии.

«Эти меры поспособствуют укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других государств и регионов», — сказал он.

Таалайбек Ибраев отметил, что уникальность этого проекта определяет слаженная консолидация усилий трех государств — Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана — при поддержке Всемирного банка.

Trend.az
Фото Trend.az
«Уверен, что только скоординированные действия в рамках «зеленой» повестки позволят развиваться каждому и укреплять проекты партнерства между правительствами, частным сектором и международными финансовыми институтами», — подчеркнул он.

Напомним, с 11 ноября в Баку проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Она продлится до 22 ноября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311339/
просмотров: 1648
Версия для печати
Материалы по теме
Страны ОТГ объединяют усилия в борьбе с изменением климата
Присоединиться к Декларации по изменению климата, горам и ледникам призывает КР
СОР29. Артисты из Бишкека покажут экопостановку «Адам» в Баку
COP29. О чем говорил Садыр Жапаров на саммите мировых лидеров
Садыр Жапаров призвал членов ОТГ присоединиться к проекту ГЭС «Камбар-Ата-1»
Потери стран Центральной Азии от изменений климата достигнут 3,8 процента — АБР
Кыргызстан предложил Австрии принять участие в крупных инфраструктурных проектах
Строительство Камбаратинской ГЭС-1 обсудил Адылбек Касымалиев с Всемирным банком
Узбекистан заинтересован в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 — Амангельдиев
Дүйнөлүк банк Камбар-Ата ГЭС-1дин курулушун каржылоого даяр
Популярные новости
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
В&nbsp;Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в&nbsp;Кыргызстане В Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Бизнес
MBANK объявил первого обладателя автомобиля Toyota Camry 80&nbsp;и&nbsp;других победителей MBANK объявил первого обладателя автомобиля Toyota Camry 80 и других победителей
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
16 ноября, суббота
19:34
СОР29. МЧС о снижении риска стихийных бедствий в Кыргызстане СОР29. МЧС о снижении риска стихийных бедствий в Кыргыз...
19:01
В селе Уч-Бай Ошской области открыли школу за 118 миллионов сомов
18:33
Международная викторина Global Atomic Quiz впервые прошла в Кыргызстане
18:02
В Бишкеке на заборах и домах рекламируют наркотики
17:35
Национальную академию «Манас» возглавил Азиз Биймырза уулу