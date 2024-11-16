COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1

Кыргызстан призвал участников COP29 присоединиться региональному проекту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29, сообщает информационное агентство Trend.

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По словам главы Минэнерго, совместный запуск проектов в области возобновляемых источников энергии позволит достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в КР и в целом в регионе, обеспечивая производство экологически чистой энергии.

«Эти меры поспособствуют укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других государств и регионов», — сказал он.

Таалайбек Ибраев отметил, что уникальность этого проекта определяет слаженная консолидация усилий трех государств — Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана — при поддержке Всемирного банка.

Фото Trend.az

«Уверен, что только скоординированные действия в рамках «зеленой» повестки позволят развиваться каждому и укреплять проекты партнерства между правительствами, частным сектором и международными финансовыми институтами», — подчеркнул он.

Напомним, с 11 ноября в Баку проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Она продлится до 22 ноября.