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Власть

Трамп подтвердил, что Кэролайн Ливитт станет пресс-секретарем Белого дома

Избранный президентом США Дональд Трамп анонсировал назначение 27-летней Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома. Она станет самой молодой главой пресс-службы лидера США.

До избрания Трампа Ливитт была пресс-секретарем его предвыборной кампании. Во время первого президентского срока Дональда Трампа она работала помощником пресс-секретаря главы государства, когда эту должность занимала Кейлин Макинани.

«Кэролайн умная, жесткая и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я уверен, что она отлично проявит себя и поможет донести до американского народа наше послание «Сделаем Америку снова великой», — говорится в заявлении Дональда Трампа.

Кэролайн Ливитт также работала директором по коммуникациям у Элиз Стефаник, которая после инаугурации Трампа станет полпредом США в ООН. В 2022 году Ливитт баллотировалась в Конгресс от штата Нью-Гемпшир, но проиграла кандидату от Демократической партии.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп несколько раз менял пресс-секретарей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311333/
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