Кабмин определил минимальные требования к ломбардам, усилив их ответственность, скорректировав изменения в соответствующее положение об организации деятельности ломбардов на территории Кыргызстана. Постановление подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.
Теперь ссудные кассы будут обязаны:
- предоставлять заемщику информацию о размере годовой эффективной процентной ставки займа, которая должна быть открытой, доступной для заемщика и не может быть предметом коммерческой тайны;
- соблюдать требования, установленные нормативными правовыми актами;
- соблюдать кассовую дисциплину;
- иметь книгу учета залогов (закладов) и залоговые билеты;
- соблюдать правила работы с материальными ценностями;
- иметь приказы и договоры о материальной ответственности с работниками ломбарда;
- обеспечить условия безопасности для работы сотрудников и клиентов ломбарда;
- обеспечивать допуск сотрудникам уполномоченного органа, регулирующего ломбардную деятельность, к проверке деятельности ломбарда при предъявлении документов, являющихся основанием для проверки в соответствии с Законом «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
- в десятидневный срок информировать залогодателей при изменении местонахождения ломбарда, номеров телефонов, факсов и электронных адресов;
- фиксировать данные об операциях с клиентами в журнале регистрации информации об операциях с клиентами по форме.