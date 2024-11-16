Кабмин определил минимальные требования к ломбардам, усилив их ответственность, скорректировав изменения в соответствующее положение об организации деятельности ломбардов на территории Кыргызстана. Постановление подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Теперь ссудные кассы будут обязаны: