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Власть

Кабмин определил минимальные требования к ломбардам, усилив их ответственность

Кабмин определил минимальные требования к ломбардам, усилив их ответственность, скорректировав изменения в соответствующее положение об организации деятельности ломбардов на территории Кыргызстана. Постановление подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Теперь ссудные кассы будут обязаны:

  • предоставлять заемщику информацию о размере годовой эффективной процентной ставки займа, которая должна быть открытой, доступной для заемщика и не может быть предметом коммерческой тайны;
  • соблюдать требования, установленные нормативными правовыми актами;
  • соблюдать кассовую дисциплину;
  • иметь книгу учета залогов (закладов) и залоговые билеты;
  • соблюдать правила работы с материальными ценностями;
  • иметь приказы и договоры о материальной ответственности с работниками ломбарда;
  • обеспечить условия безопасности для работы сотрудников и клиентов ломбарда;
  • обеспечивать допуск сотрудникам уполномоченного органа, регулирующего ломбардную деятельность, к проверке деятельности ломбарда при предъявлении документов, являющихся основанием для проверки в соответствии с Законом «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
  • в десятидневный срок информировать залогодателей при изменении местонахождения ломбарда, номеров телефонов, факсов и электронных адресов;
  • фиксировать данные об операциях с клиентами в журнале регистрации информации об операциях с клиентами по форме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311331/
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