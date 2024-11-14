Кабмин предлагает с 1 по 7 января 2025 года установить выходные

Кабинет министров Кыргызстана предлагает с 1 по 7 января следующего года установить длительные выходные. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается для сотрудников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установить длительными выходными с 1 по 7 января 2025-го, а также определить 2 мая выходным.

«Также в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней проектом предлагается рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести выходные в следующем году согласно данному постановлению», — говорится в справке-обосновании.

Кабмин вместе с тем напоминает, что проектом закона «О введении в действие Трудового кодекса Кыргызской Республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере труда» в дальнейшем планируется отменить практику разработки дополнительных решений о переносе нерабочих праздничных дней, совпадающих с выходными, в целях рационального использования сотрудниками выходных и нерабочих праздничных дней, обеспечения экономического роста, требующего наращивания производительности труда, непрерывности в проведении торговых, финансовых и банковских операций и других бизнес-процессов.

В случае принятия поправок и введения в действие Трудового кодекса предлагается признать данное постановление утратившим силу.