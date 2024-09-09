Эдиль Байсалов прибыл в Таджикистан. Зачем

Делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым прибыла в город Худжанд для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Эдиль Байсалов в рамках поездки встретился с вице-премьер-министром Таджикистана Зиезодой Сулаймоном Ризои.

Заместитель главы кабмина передал поздравления от имени президента Садыра Жапарова с пожеланиями благополучия, мира и процветания таджикскому государству и народу. Он поздравил Зиезоду Сулаймона Ризои и таджикский народ с Днем независимости. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, двустороннем и многостороннем форматах в различных сферах.

Они выразили надежду, что с завершением переговоров по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы взаимодействие двух стран будет развиваться во всех направлениях.

Заместители глав правительств отметили, что два народа издревле жили в мире и согласии, и выразили надежду, что сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и далее развиваться на основе многовековой дружбы между кыргызским и таджикским народами.