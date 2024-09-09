10:23
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Эдиль Байсалов прибыл в Таджикистан. Зачем

Делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым прибыла в город Худжанд для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Эдиль Байсалов в рамках поездки встретился с вице-премьер-министром Таджикистана Зиезодой Сулаймоном Ризои.

Заместитель главы кабмина передал поздравления от имени президента Садыра Жапарова с пожеланиями благополучия, мира и процветания таджикскому государству и народу. Он поздравил Зиезоду Сулаймона Ризои и таджикский народ с Днем независимости. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, двустороннем и многостороннем форматах в различных сферах.

Они выразили надежду, что с завершением переговоров по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы взаимодействие двух стран будет развиваться во всех направлениях.

Заместители глав правительств отметили, что два народа издревле жили в мире и согласии, и выразили надежду, что сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и далее развиваться на основе многовековой дружбы между кыргызским и таджикским народами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304502/
просмотров: 4508
Версия для печати
Материалы по теме
День независимости. Большой концерт и шоу дронов
Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Путин, Токаев, Мирзиеев. Кто еще поздравил Кыргызстан с Днем независимости
Как много вы знаете об истории независимости Кыргызстана? Тест
Какие отечественные артисты выступят на гала-концерте в честь Дня независимости
Отказ от жизни по чужим правилам — это не авторитаризм, заявил Садыр Жапаров
День независимости Кыргызстана. Путь длиной в 33 года
На центральной площади Бишкека подняли флаг на новом флагштоке
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости
День независимости. Почему на площади плакаты Брежнева, Сталина и Ленина?
Популярные новости
Аскар Акаев хочет статус экс-президента: Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию Аскар Акаев хочет статус экс-президента: Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию
V&nbsp;Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в&nbsp;Астану: состав делегации V Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в Астану: состав делегации
Мораторий на&nbsp;повышение зарплаты госслужащих ввел президент Кыргызстана Мораторий на повышение зарплаты госслужащих ввел президент Кыргызстана
Ежемесячно в Нацбанк поступают более 300 заявлений о мошенничестве Ежемесячно в Нацбанк поступают более 300 заявлений о мошенничестве
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
10:10
Кыргызстанский боксер Арваз Ахмади выиграл золото чемпионата Азии среди юношей Кыргызстанский боксер Арваз Ахмади выиграл золото чемпи...
10:07
iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods: что еще показали на презентации Apple
09:45
На перевале Долон автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт выпал снег
09:38
В Кыргызстан поступило $256,3 миллиона в виде денежных переводов
09:38
Водители-перегонщики. В мэрии Бишкека уточнили, кого они ищут