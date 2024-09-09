Ежемесячно в Нацбанк поступают более 300 заявлений о мошенничестве

На заседании Жогорку Кенеша депутат Данияр Толонов сообщил, что нардепы комитета по бюджету, экономической и фискальной политике недавно провели выездное заседание в Национальном банке, где им не смогли сказать, сколько граждан пострадали от мошенничества.

Заместитель председателя Нацбанка Мэлс Аттокуров сказал, что в регулятор ежемесячно обращаются от 300 до 500 пострадавших от мошенничества. Он рассказал, что только накануне поступило 200 жалоб на то, что мошенники оформили на них онлайн-кредиты.

Данияр Толонов сказал, что депутаты давно бьют тревогу из-за участившихся случаев мошенничества и просят Нацбанк предотвратить подобное.

«Вы ответили, что работаете над этим. С тех пор прошло два месяца, так ничего и не сделано. Также к нам поступает много информации о фактах мошенничества. Мы тогда просили приостановит выдачу онлайн-кредитов, а вы не послушались. Кто будет отвечать за это? Люди идут в банк, говорят о том, что они не брали кредиты, им отвечают, что заявка от них поступила и заставляют их выплачивать», — сказал депутат.