Всемирный банк выделит Кыргызстану $7,64 миллиона на водоснабжение и санитарию

Международная ассоциация развития (кредитная организация, входящая в группу Всемирного банка) предоставит Кыргызстану $7,64 миллиона дополнительного финансирования по проекту «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии». Получение дополнительных денег одобрено в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Изначально сумма проекта составляла $71,2 миллиона. На них, по словам директора Службы водных ресурсов Алмазбека Сокеева, должны были обеспечить питьевым водоснабжением 93 села. Он рассказал депутатам, что в 63 селах работы уже завершили, в 11 они идут, в остальных готовится проектно-сметная документация.

Получаемые сейчас $7,64 миллиона, согласно данным в справке-обосновании к законопроекту, направят на строительство новых и реабилитацию существующих систем питьевого водоснабжения и водоотведения, улучшение санитарных условий, установку локальных очистных сооружений в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях. Тем домохозяйствам, которые установят дома душевые кабины, проведут в дом канализацию и предоставят стимулирующие гранты в размере от $100 до $300.

МАР предоставит $7,64 миллиона на 50 лет с десятилетней отсрочкой по выплатам по нулевой процентной ставке.

Во время рассмотрения законопроекта между нардепами и членами кабмина возник спор. Парламентарий Алишер Эрбаев заявил, что на документах стоит гриф секретности. Члены кабинета министров сообщили, что проект был секретным во время переговоров с МАР. Тем не менее депутат предложил коллегам отложить рассмотрение, пока кабмин не снимет гриф секретности. Члены кабинета министров настаивали на том, что законопроект требует немедленного одобрения.

После долгих споров большинством голосов нардепы все же приняли его в первом чтении.