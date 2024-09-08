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Власть

V Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в Астану: состав делегации

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Астану (Казахстан), где примет участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

В составе официальной делегации:

  • государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов;
  • заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев.

Игры пройдут с 9 по 12 сентября и соберут более 3 тысяч спортсменов из более чем 80 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304379/
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