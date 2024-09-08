V Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в Астану: состав делегации

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Астану (Казахстан), где примет участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

В составе официальной делегации:

государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов;

заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев.

Игры пройдут с 9 по 12 сентября и соберут более 3 тысяч спортсменов из более чем 80 стран мира.