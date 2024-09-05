В Жогорку Кенеше пожаловались на представителя президента в Нарынской области

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова озвучила жалобу жителей села Кок-Кыя на представителя президента в Нарынской области Алтынбека Эргешова.

По словам парламентария, село находится в Ат-Башинском районе на территории Ак-Сайской долины. В нем есть озеро Кел-Суу, которое посещают туристы, в том числе иностранные. Находится село в 130 километрах от Нарына на высоте 3 тысячи 600 метров над уровнем моря.

«В селе нет электроэнергии, хотя, чтобы подключить ее, нужно протянуть всего лишь 25 километров проводов. Представитель главы государства в области ни разу не посетил село, а когда жители обратились к нему, отправил туда налоговиков, чтобы проверить, сколько они зарабатывают на туристах», — сказала Гуля Кожокулова.

По ее мнению, то, что представитель президента уже два года занимает эту должность и не побывал в самом отдаленном селе, — это неправильное отношение к работе.

Нардеп рассказала, что возле села есть две погранзаставы — «Кынды» и «Торугарт Муз Тор», у которых нет доступа к интернету. «У нас столько операторов связи, и мы не можем обеспечить пограничников связью», — заявила она.