Кампания «Жашыл Мурас». По словам депутата, большинство саженцев высыхают

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что большинство саженцев, высаженных в рамках национальной программы «Жашыл Мурас», высыхают.

Он отметил, что при этом в отчетах госорганов работы проводятся хорошо. Однако саженцы высыхают, потому что их не поливают, так как ирригационной системы либо нет, либо она разрушена.

Дастан Бекешев отметил, что по всей стране стало много несанкционированных мусорных свалок.

«Куда ездит президент, там все расчищают, а другие места остаются», — сказал парламентарий.