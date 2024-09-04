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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Исхак Масалиев предложил Кыргызстану поддержать Россию в конфликте с Украиной

На заседании Жогорку Кенеша лидер парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Исхак Масалиев поднял вопрос о необходимости поддержки Кыргызстаном России в ее конфликте с Украиной.

«Уже второй год между двумя странами — РФ и Украиной идут боевые действия, если говорить открыто, идет война. До недавнего времени это было внутренним делом нашего союзника России. Я считаю правильным, что у нас была нейтральная позиция. Но с августа в 15 областей России летят бомбы, ракеты. Меня особенно беспокоит, что там трудятся около одного миллиона наших граждан. Второе — мы с Россией союзники по ОДКБ. Обращаюсь к спикеру как члену Совета безопасности, мы должны глубоко изучить вопрос и принять соответствующее решение. Мы должны подумать, в какой форме можем оказать помощь. Может, соответствующим комитетам связаться с Госдумой и проработать вопрос. Думаю, мы должны поддержать», — сказал депутат.

Он также возмутился рекомендацией Национального банка прекратить сотрудничество с российскими банками и отметил, что это можно расценивать как действия против России.

Позже в интервью 24.kg Исхак Масалиев уточнил, какую именно поддержку, по его мнению, Кыргызстан должен оказать России в ее конфликте с Украиной.

«Форма поддержки разная бывает. Иначе получается, что с нас требуют исполнения санкций. То есть Евросоюз и Америка вводят санкции, а потом мы обязаны их исполнять. Мы же ответственности не несем за эту операцию. Я считаю, что у нас единственный стратегический союзник — это Россия. Самый главный аргумент только один — один миллион наших граждан там работают», — сказал Масалиев.

Он также выразил удовлетворение тем, что Алмазбек Атамбаев в свое время вывел американскую военную базу из Кыргызстана, подчеркнув, что в нынешнем конфликте ее присутствие могло бы оказать значительное влияние.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303965/
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