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Власть

Спикер ЖК пообещал выделить деньги из своего фонда пострадавшим от селей

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гулкан Молдобекова попросила помощи для трех сел, пострадавших от селей в Иссык-Кульской области. 

«Я накануне приехала из Иссык-Кульской области. До сих пор там проводят работы по очистке. Дети до 10 сентября учатся онлайн. Внутренние дороги уже открыты, но если будут дожди, не знаю, как дети будут ходить по ним в школу», — рассказала депутат и попросила выделить деньги хотя бы на восстановление дорог. 

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев пообещал выделить помощь из своего фонда. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/303960/
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