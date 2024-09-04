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Власть

Президент прокомментировал закрытие «Клооп Медиа» и расследования Темирова

Президент Садыр Жапаров в своем интервью прокомментировал закрытие «Клооп Медиа».

По его словам, о том, что Верховный суд принял решение о закрытии общественного фонда в журналистской сфере, он узнал из средств массовой информации. Он считает, что это не повлияет на свободу слова в стране.

Мы все эти 30 лет принимали анархию за демократию, а сплетни за свободу слова. Теперь общественность оправляется от этих болезней. У нас всегда была и будет свобода слова. Главное, говорить правду и неважно, кто это будет, мы правду всегда будем поддерживать. Анархия, сплетни и ложная информация не есть свобода слова. 

Садыр Жапаров

Президент предположил, что «Клооп Медиа» закрывают из-за однобоких расследований в целях очернения кого-либо.

По словам Садыра Жапарова, судьи не будут просто так принимать такие решения — все стали свидетелями того, как они распространяли ложную информацию.

На вопрос журналиста о том, как власть относится к журналистским расследованиям, Садыр Жапаров ответил, что поддерживает всех, кто занимается расследованиями.

Есть одна лишь просьба — расследовать объективно все стороны. Мы обязательно обратим внимание, если кто-то ворует или занимается коррупцией, и накажем. Мы и без них наказываем виновных. Такие расследования — помощь для нас. Однако зачастую мы видим однобокость, очернение в личных корыстных целях. Естественно, таких мы не можем поддерживать.

Садыр Жапаров

Прокомментировал президент и ситуацию с журналистом-расследователем Болотом Темировым. Он вспомнил поговорку: собака лает, караван идет, и заявил, что он не обращает внимания на расследования Темирова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303921/
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