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Власть

МВД Кыргызстана предлагает ужесточить наказание за призывы к захвату власти

Поправки в Уголовный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и закон о противодействии экстремистской деятельности инициирует Министерство внутренних дел Кыргызстана. МВД вынесло на общественное обсуждение соответствующий документ, выступая за ужесточение уголовного наказания за экстремистскую деятельность и призывы к захвату власти.

Согласно предложению правоохранительного ведомства, за изготовление, распространение, перевозку или пересылку экстремистских материалов, а также их приобретение или хранение с целью распространения, использование символики или атрибутики экстремистских организаций, в том числе через СМИ или интернет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, совершенные группой лиц с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от иностранных организаций или граждан, с использованием служебного положения, либо при проведении публичных мероприятий, предлагают наказывать лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Поправками вводятся новые статьи в действующее законодательство:

  • хранение экстремистских материалов лицом, которому ранее было вынесено письменное предостережение уполномоченного органа о недопустимости хранения таких материалов, наказывается лишением свободы на срок до трех лет;
  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе через интернет или СМИ, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303890/
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