Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР

Генеральная прокуратура опубликовала список запрещенных организаций в Кыргызстане.
В соответствии с решениями судов на территории страны запрещена деятельность следующих экстремистских и террористических групп:
- «Аль-Каида»;
- «Исламское движение Восточного Туркестана»;
- «Курдский народный конгресс» («Конгра-гель»);
- «Организация освобождения Восточного Туркестана»;
- «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»;
- «Группа джихада» («Союз исламского джихада»);
- «Исламская партия «Туркестан»;
- «Исламское движение Узбекистана»;
- «Церковь объединения» («Церковь Муна»);
- «Жайшуль Махди»;
- «Джундь-Аль Халифат» («Джунд-аль халифат»);
- «Ансаруллох» («Ансарул аллах»);
- «Ат-Такфир валь-хиджра» («Ат-Такфир ва-л-хиджра»);
- «Акромия»;
- агитационно-пропагандистские материалы и деятельность Тихомирова А.А. — Саида Бурятского;
- ИГИЛ;
- «Джабхат ан-Нусра»;
- «Катибат Аль-имам Аль-Бухари»;
- «Жаннат Ошиклари»;
- «Джамаат ат-таухид валь-джихад»;
- «Йакын Инкар».