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Власть

Президент отозвал кандидатуру Сапаралиева на должность главы Минприроды

Президент отозвал кандидатуру Азиса Сапаралиева на должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора с рассмотрения Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили источники.

Напомним, 2 июля его назначили исполняющим обязанности министра. Сегодня его кандидатуру на должность министра должен был согласовать комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию. 

Однако на рассмотрение комитета предложена кандидатура Медера Машиева, занимавшего должность заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора— директора Кыргызской геологической службы.

Как сообщил 24.kg нардеп Алишер Эрбаев, депутаты комитета одобрили назначение Медера Машиева министром природных ресурсов.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/303708/
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