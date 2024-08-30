Уровень доверия к президенту Садыру Жапарову вырос с 82,6 до 86,7 процента. Такие данные приводятся в результатах социологического опроса, проведенного среди населения страны Бишкекским государственным университетом имени К.Карасаева.

Соцопрос провели в преддверии 31 августа — Дня независимости Кыргызстана.

Отмечается, что опрос демонстрирует изменившиеся взгляды и настроения граждан. Он позволил получить данные о состоянии дел в стране.

Доверие населения к Садыру Жапарову выросло с 82,6 до 86,7 процента. Это свидетельствует о позитивной динамике в восприятии деятельности главы государства и его команды. из исследования БГУ

По данным соцопроса, большинство респондентов отметили позитивные изменения в социально-экономической сфере. Это может свидетельствовать о том, что правительство работает над улучшением жизненных условий граждан.

87,5 процента респондентов выразили уверенность, что в ближайшие 5-10 лет Кыргызская Республика станет успешной, экономически развитой страной. Самый большой показатель — 89,9 процента — в возрастной группе 18-34 года.