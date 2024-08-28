Основателя Telegram Павла Дурова освободили из зала суда во Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

Французское издание BFMTV пишет: Дуров освобожден из-под стражи, но это не значит, что его освободили. «Следственный судья прекратил содержание основателя Telegram под стражей с целью допроса в первый раз и возможного предъявления обвинения», — уточняет оно.

Отметим, максимальный возможный срок задержания (96 часов) истекает сегодня.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.

