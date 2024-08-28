Церемония открытия нового «Белого дома» пройдет 30 августа

Церемония открытия нового здания администрации главы государства «Ынтымак-Манас Ордо» пройдет 30 августа. Об этом в соцсетях сообщил глава управделами президента Каныбек Туманбаев.

Он поблагодарил главу государства Садыра Жапарова, председателя кабмина Акылбека Жапарова, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, строителей и народ за поддержку.

Напомним, новый «Белый дом» на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» начали возводить весной 2022 года, обещали закончить к 31 августа 2023-го. Акылбек Жапаров жаловался на нехватку рабочих

Стоимость строительства нового здания администрации президента, а также информация о его инвесторах и подрядчиках остаются скрытыми.