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Власть

Церемония открытия нового «Белого дома» пройдет 30 августа

Церемония открытия нового здания администрации главы государства «Ынтымак-Манас Ордо» пройдет 30 августа. Об этом в соцсетях сообщил глава управделами президента Каныбек Туманбаев.
 
Он поблагодарил главу государства Садыра Жапарова, председателя кабмина Акылбека Жапарова, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, строителей и народ за поддержку.
Напомним, новый «Белый дом» на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» начали возводить весной 2022 года, обещали закончить к 31 августа 2023-го. Акылбек Жапаров жаловался на нехватку рабочих.
 
Стоимость строительства нового здания администрации президента, а также информация о его инвесторах и подрядчиках остаются скрытыми.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303383/
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