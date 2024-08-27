Акылбек Жапаров: Работа по укреплению суверенитета не должна останавливаться

Работа по сохранению и укреплению нашей государственности ни на минуту не должна прекращаться. Об этом заявил Акылбек Жапаров на заседании Кабинета Министров. Его речь была посвящена Дню независимости.

Речь главы Кабмина посвящена главным образом вопросам укрепления и сохранения государственности Кыргызстана. В целом, его выступление отражает видение того, как страна должна развиваться и двигаться вперед, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

Пресс-служба администрации президента приводит текст выступления Акылбека Жапарова:

«Тридцать лет, сжатые в три года. Именно так я бы определил текущую историческую ситуацию. В этом нет голословной апологий работы Президента и его команды. Хотя гордиться есть чем. В первую очередь темпом, который задан стране, темпом, который позволяет Кыргызстану оставаться на плаву, несмотря на турбулентность современного мира, ведь нам как в той сказке про Алису, приходится бежать, чтобы оставаться на месте.

Нет апологии, прежде всего и потому, что есть уверенность в чистых помыслах всех наших предшественников, несмотря на все ошибки, совершенные ими. Такой подход не только исторически верен, но и перспективен. Он закладывает основы национального согласия и единства - гарантии не только существования, но и поступательного развития страны. Именно этими соображениями руководствовался наш Президент, когда собирал всех своих предшественников за одним столом. В этом смысле, я в свою очередь, признателен всем, кто работал до меня, ведь накопленный ими опыт, как положительный, так и отрицательный ложится в основу работы нынешнего кабинета министров.

В этом году мы отмечаем 100-летие образования Кара-Кыргызской автономной области. Значение этого события переоценить невозможно. Тогда 100 лет назад, был заложен фундамент, утерянной много веков назад, государственности кыргызов.

В связи с этим, не может не поражать историческая прозорливость, политическая воля и гражданское мужество кыргызской элиты начало 20 века. Имена Жусупа Абдрахманова, Абдыкадыра Орозбекова, Абдыкерима Сыдыкова, Ишеналы Арабаева и многих других - неугасаемый пример служения народу, как для нас, так и всех последующих поколений.

В сложной и опасной исторической ситуации, проявив ум, волю и мужество, поставив на кон свободу и саму жизнь, они создали нашу государственность.

Наш долг перед ними и будущими поколениями состоит в сохранении и развитии созданного ими. На этом пути нам расслабляться нельзя. Мы не должны полагать, подобно Фрэнсису Фукуяме, что История закончилась. Работа по сохранению и укреплению нашей государственности ни на минуту не должна прекращаться.

Современный мир непредсказуем и опасен, как никогда за последние полвека. Идет переформатирование мирового порядка, сложившегося после Второй Мировой войны. Конкуренция экономик, конфессий и идеологии. Жесткая борьба ведущих мировых держав за сферы влияния, все эти реалии, ставят перед нами задачи не менее сложные, чем перед отцами-основателями новейшей кыргызской государственности. Пример, который мы должны взять на вооружение из их деятельности - это смелость, решительность и умение смотреть далеко вперед.

Три года страна живет напряженно, так как должна жить, чтобы не только существовать, но и развиваться.

С момента обретения независимости мы сыграли во множество игр: в первоначальное накопление капитала, в дикий капитализм, в дурно понятый либерализм. К сожалению, все это без учета исторической, экономической, географической ситуации. Мы как дети, пытались подражать взрослым, приобретя атрибуты зрелости, без их реального наполнения. Но другого пути взросления, к сожалению, для нас не было.

Два года назад мы возвратили народу месторождение Кумтор. Я считаю это решающей вехой в истории становления суверенитета страны. Значение ее лежит не только и не столько в материальной плоскости, как принято считать, а в духовной, как бы это не казалось странным в отношении такой субстанции, как золото.

Дело в том, что Кумтор - ошибка нашей молодости, плата за наивность и беспечную открытость перед открывшимся новым миром.

Позже она превратилась в раковую опухоль коррупции, пустившую метастазы во все сферы нашей жизни. В этих условиях без хирургического вмешательство обойтись было нельзя, а оно было возможно только при абсолютной стерильности помыслов. Я уверен, именно с ликвидации этой опухоли начался новый этап в жизни Кыргызстана. То, что мы видим сейчас: строящиеся школы, дороги, рост зарплат, пенсии и пособии, наполнение казны народа - прямое следствие возврата Кумтора.

Другой проблемой представляющей серьезную угрозу государству было засилье криминалитета. Последнему явлению за годы бездействия власти, удалось глубоко продвинуть свою идеологию в массы. Чуть ли не детсадах появились так называемые «старшаки», аналоги криминальных авторитетов преступного мира. Решительные и бескомпромиссные шаги руководства страны нанесли тяжелое поражение этому опасному явлению, и есть уверенность в том, что это безвозвратно.

Непреклонность и политическую волю руководство Кыргызстана проявляет и в обеспечении безопасности страны. Концепция мира и согласия с соседями, преодоление неизбежных трении и противоречий миролюбивыми, взаимовыгодными и конструктивными методами, положены в основу взаимоотношении с соседями. Она позволит нам решить проблемы, оставленные нам общим прошлым, когда мы жили в одной стране. Все другие альтернативы просто неприемлемы.

3 года и 30 предприятий, готовые заработать в эти праздничные дни. Это символично. Кыргызстан уверенно набирает темп и двигается вперед. С праздником дорогие соотечественники!».