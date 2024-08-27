Депутаты предлагают вести торговый оборот в Кыргызстане исключительно в сомах

Группа депутатов Жогорку Кенеша разработала законопроект «О расчетах в национальной валюте Кыргызской Республики». Документ размещен на сайте парламента.

Как поясняют авторы, документ подготовлен в целях определения статуса национальной денежной единицы Кыргызской Республики, регулирования правоотношений, возникающих при обороте национальной валюты, организации инфраструктуры безналичного денежного обращения в национальной валюте.

«На сегодняшний момент по республике наблюдается внутренняя торговля, зачастую недвижимость, автомототранспорт, кредитование, организация туров в иностранной валюте, что создает предпосылки усиления давления на нашу национальную валюту — сом. В системе кредитования, покупке жилья с рассрочкой чаще гражданам создаются затруднения при погашении задолженностей, когда в стране наблюдается резкий скачок курса иностранной валюты либо искусственного поднятия курса иностранной валюты», — говорится в справке-обосновании.

Законопроектом предлагается усилить статус национальной валюты Кыргызской Республики и вести торговый оборот внутри страны исключительно в национальной валюте.

Субъекты экономической деятельности, имеющие доходы и расходы в иностранной валюте, могут осуществлять торговую деятельность, связанную с экспортом и импортом, в иностранной валюте.

Инициаторы полагают, что с учетом интеграционных процессов сом может иметь международный статус и обращение международного уровня с золоторезервным запасом.