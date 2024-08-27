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Власть

В Кыргызстане заработала новая платежная система BC Card Kyrgyzstan

В Кыргызстане заработала новая платежная система BC Card Kyrgyzstan. Сегодня глава кабинета министров Акылбек Жапаров провел первый платеж в ней.

Он принял участие в церемонии открытия кыргызско-корейской совместной компании BC Card Kyrgyzstan. Она создана в партнерстве с ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».

Акылбек Жапаров отметил важность события для дальнейшего развития финансовой инфраструктуры страны.

«Сегодняшнее событие знаменует собой важный шаг в развитии взаимовыгодных отношений между нашими государствами, а также финансовой инфраструктуры. Компания создана с целью модернизации и адаптации передовой системы обработки платежей, разработанной BC Card Korea, к условиям финансового рынка КР. Основная задача фирмы — обеспечение оптимальной обработки внутригосударственных платежей по картам международных платежных систем и управление бизнесом POS-терминалов и платежных услуг внутри республики», — сказал он.

По словам чиновника, в последние годы кабинет министров активно поддерживает развитие безналичных платежей в рамках реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы.

«Развитие безналичных платежей — это не только шаг к модернизации нашей экономики, но и к укреплению финансовой безопасности и увеличению финансовой инклюзии. Мы должны сделать процесс оплаты настолько удобным и простым, чтобы даже те, кто привык к наличным деньгам, не могли устоять перед переходом на новые технологии», — заключил он, пожелав компании успехов и процветания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303226/
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