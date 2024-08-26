21:13
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Депутат Жогорку Кенеша раздаст 1 миллион сомов за хорошие результаты по ОРТ

Депутат Жогорку Кенеша Рустамбек  Советбек уулу выпускникам школ Ноокатского района, показавшим хорошие результаты по итогам Общереспубликанского тестирования (ОРТ) и государственной аттестации «Алтын тамга», вручит денежные премии. Об этом он заявил на августовской конференции педагогических работников Ноокатского района Ошской области.

Отметим, общий призовой фонд составит 1 миллион сомов. В пресс-службе Жогорку Кенеша 24.kg уточнили, что денежные призы депутат обещал выдать из собственных средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303061/
просмотров: 2887
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатский мандат Адахана Мадумарова передали Аккулу Бердиеву
Еще один депутат уходит из Жогорку Кенеша
Стоит ли отказаться от «одномандатников» в Жогорку Кенеше? Мнения депутатов
Выборы и перевыборы депутатов Жогорку Кенеша. Сколько мы за них уже заплатили
Вице-спикер парламента передал дому-интернату Чуйской области 200 тысяч сомов
ОРТ в Кыргызстане. 67,8 процента абитуриентов набрали более 110 баллов
Депутат ЖК стал председателем контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ
Более 60 процентов участников ОРТ набрали пороговый балл
В селе Кен-Жылга в Алае построят новую школу. Выделено 130 миллионов сомов
Скандалы, сдача мандатов, спорные законопроекты. Чем запомнилась III сессия ЖК
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа
Страховой полис стал обязательным при сделках с&nbsp;недвижимостью в&nbsp;Кыргызстане Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане
Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от&nbsp;должностей Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от должностей
Запрет на&nbsp;вейпы. Президент вернул законопроект в&nbsp;Жогорку Кенеш с&nbsp;возражениями Запрет на вейпы. Президент вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
26 августа, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: будет жарко Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: будет жарко...
20:21
В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальство в нерабочее время
19:49
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
19:15
В Кыргызстане проходит рейд «Правопорядок»
18:59
В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов