Депутат Жогорку Кенеша раздаст 1 миллион сомов за хорошие результаты по ОРТ

Депутат Жогорку Кенеша Рустамбек Советбек уулу выпускникам школ Ноокатского района, показавшим хорошие результаты по итогам Общереспубликанского тестирования (ОРТ) и государственной аттестации «Алтын тамга», вручит денежные премии. Об этом он заявил на августовской конференции педагогических работников Ноокатского района Ошской области.

Отметим, общий призовой фонд составит 1 миллион сомов. В пресс-службе Жогорку Кенеша 24.kg уточнили, что денежные призы депутат обещал выдать из собственных средств.