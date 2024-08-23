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Власть

Запрет на вейпы. Президент вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями

Президент Кыргызстана вернул в Жогорку Кенеш ранее одобренные депутатами поправки в Закон «О защите здоровья граждан Кыргызстана от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля», в Кодекс о правонарушениях и в Уголовный кодекс.

Как поясняется на сайте парламента, документ возвращен с возражениями главы государства. Садыр Жапаров отмечает, что при принятии законопроекта не были учтены отдельные замечания кабинета министров.

Например, инициатор поправок Шайырбек Ташиев, помимо прочего, предлагает ужесточить наказание за незаконный ввоз электронных сигарет в виде наложение административного штрафа размером от 1 тысячи 500 до 2 тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от одного года до двух лет.  

Президент указывает на то, что в описании преступления не указана пороговая сумма ущерба, за которую предлагается наказание, что означает, что все виновные должны будут нести уголовную отвественность вне зависимости от суммы ввезенного товара (незначительного, значительного, крупного, особо крупного).

Документ возвращен в Жогорку Кенеш для выработки согласованного варианта.

Перед уходом на каникулы депутаты одобрили сразу во втором и третьем чтениях поправки в Закон «О защите здоровья граждан Кыргызстана от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля», в Кодекс о правонарушениях и в Уголовный кодекс. Автор законопроекта депутат Шаирбек Ташиев ответил, что по просьбе коллег снизили штрафы за употребление вейпов для физических лиц с 40 тысяч до 10 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302886/
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