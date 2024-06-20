Школам и больнице Бишкека присвоили имена выдающихся деятелей Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся деятелей Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Рассмотрено порядка 30 вопросов относительно присвоения имен видных деятелей страны различным социальным и иным объектам, а также установления мемориальных досок на фасаде зданий и жилых помещений.
В числе принятых решений комиссия решила присвоить:
- Детской художественной школе № 5 Бишкека имя народного артиста Кыргызской Республики, лауреата специальной номинации ЮНЕСКО «За вклад в сохранение традиционной музыки», комузиста и композитора Нурака Абдрахманова;
- школе № 100 Бишкека имя кыргызского поэта Байдылды Сарногоева;
- клинической больнице № 1 Бишкека имя первой женщины-хирурга в Центральной Азии, доктора медицинских наук, профессора, академика Какиш Рыскуловой;
- Бишкекской городской центральной библиотеке имя кыргызского писателя, Героя Кыргызской Республики Тологона Касымбекова.