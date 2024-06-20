Школам и больнице Бишкека присвоили имена выдающихся деятелей Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся деятелей Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Рассмотрено порядка 30 вопросов относительно присвоения имен видных деятелей страны различным социальным и иным объектам, а также установления мемориальных досок на фасаде зданий и жилых помещений.

В числе принятых решений комиссия решила присвоить: