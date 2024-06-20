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Власть

Школам и больнице Бишкека присвоили имена выдающихся деятелей Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся деятелей Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Рассмотрено порядка 30 вопросов относительно присвоения имен видных деятелей страны различным социальным и иным объектам, а также установления мемориальных досок на фасаде зданий и жилых помещений.

В числе принятых решений комиссия решила присвоить:

  • Детской художественной школе № 5 Бишкека имя народного артиста Кыргызской Республики, лауреата специальной номинации ЮНЕСКО «За вклад в сохранение традиционной музыки», комузиста и композитора Нурака Абдрахманова;
  • школе № 100 Бишкека имя кыргызского поэта Байдылды Сарногоева;
  • клинической больнице № 1 Бишкека имя первой женщины-хирурга в Центральной Азии, доктора медицинских наук, профессора, академика Какиш Рыскуловой;
  • Бишкекской городской центральной библиотеке имя кыргызского писателя, Героя Кыргызской Республики Тологона Касымбекова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297177/
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