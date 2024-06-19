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Власть

Депутат предлагает рассмотреть соответствие главы Минфина занимаемой должности

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова предложила рассмотреть соответствие главы Минфина Алмаза Бакетаева занимаемой должности.

Со ссылкой на результаты проверок за 2023 год Счетной палатой она сообщила, что Министерство финансов допустило 37 процентов всех выявленных нарушений.

«Это, вообще, вопиющий факт. Министр финансов здесь находится или он уже написал заявление об освобождении от должности?» — спросила Гуля Кожокулова.

Замминистра финансов Умутжан Аманбаев ответил, что глава ведомства находится в отпуске.

Нардеп возмутилась, что орган, который отвечает за формирование и распределение бюджета, сам допустил больше всех финансовых нарушений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297034/
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