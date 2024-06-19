12:58
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Парламент одобрил соглашение по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан

На заседании Жогорку Кенеша депутаты ратифицировали соглашения между правительством КНР, кабинетом министров КР и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев. По его словам, новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока.

Читайте по теме
Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительство железной дороги

Маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.

Рассмотрев вопрос, депутаты одобрили законопроект о ратификации соглашения сразу в трех чтениях.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023 года. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.

Общая сумма реализации проекта — $4 миллиарда 700 миллионов. На строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан КР намерен взять кредит у китайских банков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296986/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Более 300 километров железной дороги из Китая будет проходить через Кыргызстан
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Новые возможности для региона
Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительство железной дороги
Возобновлены регулярные авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль
Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев и президента с Курман айтом
Садыр Жапаров: Строительство города Асмана начнется примерно через 10 дней
Министр иностранных дел Пакистана встретится с главой МИД Кыргызстана в Астане
Кыргызстан и Китай хотят создать совместный инвестиционный фонд
В Кыргызстан прибыл вице-премьер КНР Лю Гочжун
Кыргызстан начал полевые исследования для открытия нового КПП на границе с КНР
Популярные новости
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Время &laquo;попкорнов&raquo; закончилось. Эдиль Байсалов о&nbsp;решении суда по&nbsp;Кемпир-Абаду Время «попкорнов» закончилось. Эдиль Байсалов о решении суда по Кемпир-Абаду
Бизнес
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
19 июня, среда
12:49
Страны ЕАЭС не будут перечислять таможенные пошлины России и Беларуси в долларах Страны ЕАЭС не будут перечислять таможенные пошлины Рос...
12:39
Парламент одобрил соглашение по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан
12:22
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане из-за сильных дождей могут сойти сели
12:15
Депутат Кубанычбек Самаков просит запретить экспорт мяса в Иран
11:56
По меньшей мере 550 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа