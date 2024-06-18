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Власть

Акылбеку Жапарову показали новое оборудование для голосования

Председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову презентовали модернизированное оборудование идентификации, системы электронного и дистанционного голосования, которые рассматриваются для расширения возможности участия избирателей в период выборного процесса. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как отметила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова, на сегодня начаты организационные и подготовительные работы по обновлению и улучшению избирательного оборудования и программ электронного управления выборами. Новая техника позволит заменить многокомпонентное оборудование идентификации.

Апробация техники прошла в апреле и октябре 2023 года, в частности проведено электронное и дистанционное голосование.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность совершенствования оборудования идентификации и систем электронного и дистанционного голосования, что позволит обеспечить качественное проведение избирательного процесса, а также повысит доступ граждан к голосованию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296867/
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