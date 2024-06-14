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Власть

За два года из-за границы вернулась 241 тысяча кыргызстанцев — Нурланбек Шакиев

«Каждый день все больше кыргызстанцев возвращается домой из-за границы. За последние два года их число составило 241 тысячу человек», — заявил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, выступая на открытии швейной фабрики «Селя», построенной в селе Сумсар Джалал-Абадской области.

По данным пресс-службы парламента, на церемонии торага, говоря о реформах в стране, привел примеры открытия многих промышленных объектов, что стало возможно благодаря усилиям государства и созидательных граждан.

Он подчеркнул, что это создает благоприятные условия для работы наших граждан на родине и сокращает миграционный поток. И отметил, что благодаря инициативе предпринимательницы Асель Атабековой, обветшавшее здание за короткий срок превращено в производственный цех.

«Это предприятие не только обеспечивает работой сельчан, но и способствует пополнению местного бюджета. Такие достижения в регионах имеют большое значение для развития всей республики», — заметил Нурланбек Шакиев.

Торага обратился к главе Российско-Кыргызского фонда развития Артему Новикову, оказавшему финансовую поддержку при строительстве фабрики, с призывом уделять внимание не только проектам в крупных городах, таких как Бишкек и Ош, но и в селах.

Здание швейной фабрики раньше принадлежало заводу, который не работал с 1991-го. В 2023 году это помещение на аукционе купила предпринимательница Асель Атабекова и отремонтировала. В завод она вложила 51 миллион 796 тысяч сомов.

Далее Нурланбеку Шакиеву показали школу в селе Сумсар. Здание на 360 мест сдали в эксплуатацию в 1961-м. В 1988 году планировали построить дополнительный учебный корпус на 250 мест, но в 1990-м все заморозили.

пресс-службы ЖК
Фото пресс-службы ЖК

Сейчас учебное заведение в две смены посещают 662 ученика. Из Фонда развития Чаткальского района выделены средства и начат капитальный ремонт старой школы. Однако местные жители обратились к спикеру ЖК с просьбой решить вопрос строительства нового общеобразовательного учреждения.

Нурланбек Шакиев поручил заместителю директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Талантбеку Иманакун уулу разработать проект новой школы и включить необходимые средства в бюджет в 2025 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296709/
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